Новосибирск, 1 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В результате попадания петарды в многоквартирном доме в Новосибирске начался пожар на двух балконах. Об этом 1 января сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«По предварительным данным, в новогоднюю ночь петарда, запущенная во дворе дома, попала на балкон квартиры одного из верхних этажей многоквартирного дома в Октябрьском районе города Новосибирска. После этого на балконе начался пожар, который перекинулся на балкон соседней квартиры», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате инцидента никто не пострадал, и добавляется, что правоохранители начали проверку по этому факту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что восемь человек пострадали от применения фейерверков в Санкт-Петербурге за новогоднюю ночь.