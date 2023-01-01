Амстердам, 1 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь в разных городах Нидерландов задержаны десятки человек. Причиной стали нарушения порядка, в том числе связанные с использованием пиротехники, сообщает 1 января портал NL Times.

Floris Oosterveld Полиция. Нидерланды

Так, несколько десятков человек были задержаны в Амстердаме различные правонарушения, в том числе за запуск тяжелых фейерверков и бросание их в полицейских и прохожих. Три человека получили ножевые ранения.

В Роттердаме полиция задержала 35 человек. Были задержания и в Гааге. При этом. по данным полицейского ведомства, никто из сотрудников правопорядка не пострадал.

Напомним, в Праге в новогоднюю ночь получил ранение и был госпитализирован полицейский. На него напал с ножом пьяный мужчина.