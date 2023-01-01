Париж, 1 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил более 300 соотечественников орденом Почетного легиона. Списки удостоенных награды опубликованы в официальном вестнике Journal officiel.

Dorian CORRADO Орден Почетного легиона

Награды, в частности, получили французский астронавт Тома Песке и лауреат Нобелевской премии по физике 2022 года Ален Аспе. Так, получивший премию по физике Аспе и лауреат премии по литературе 2014 года Патрик Модиано стали командорами ордена.

Из числа французских политиков степени офицера удостоен генеральный секретарь Национального совета перестройки Франсуа Байру.

Среди спортсменов и деятелей культуры награду получил теннисист Яник Ноа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 французских и иностранных медицинских работников посмертно награждены французским орденом Почетного легиона за борьбу против COVID-19.