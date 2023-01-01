Лондон, 1 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи должны отказаться от развития ракетно-ядерной программы. С таким призывом 1 января к Пхеньяну обратился МИД Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

В заявлении внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства указано, что «Северная Корея в очередной раз нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, запустив баллистическую ракету малой дальности 1 января».

«Великобритания вместе со своими международными партнёрами продолжает призывать Северную Корею к возвращению к диалогу и уделять приоритетное внимание благосостоянию своего народа вместо незаконного развития ядерной и ракетной баллистической программ», ― говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2022 год КНДР 38 раз запускала ракеты, что стало абсолютным рекордом. Последний запуск Пхеньян совершил 31 декабря.

Уже в ночь 1 января Северная Корея провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня. Три снаряда попали в установленный целью остров в Японском море. Кроме того, на рассвете 1 января 2023 года Пхеньян выпустил ещё один снаряд в Японском море.

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Добавим, что ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая позволит нанести ядерный контрудар.