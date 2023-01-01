Лондон, 1 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. На 60% выросло за минувший год число нелегальных мигрантов, которые добрались до Британии, преодолев Ла-Манш, передаёт 1 января Sky News.

i-Images via ZUМА/ТАСС Мигранты, пересекшие на надувных лодках пролив Ла-Манш

По данным британского правительства, по итогам завершившегося года оказалось, что число нелегальных мигрантов снова выросло по сравнению с 2021 годом.

Так, если в 2021 году через Ла-Манш в Британию перебрались 28,5 тыс. человек, то в 2022 году — уже 45,7 тыс. человек.

Характерно, что число нелегальных мигрантов, прибывающих в Британию, растёт ежегодно: по итогам 2020 года их в королевстве насчитали 8,4 тыс., тогда как в 2019 году Ла-Манш пересекли 1,8 тыс., а ещё годом раньше — 299 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Британия и Франция заключили договорённости о контроле над нелегальной миграцией через Ла-Манш. Французская сторона пообещала усилить патрулирование вдоль своего побережья.