Москва, 1 января, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В Роскомнадзоре сообщили о планах проверить информацию об утечке персональных данных покупателей магазина «Спортмастер». В ведомстве отметили, что сама торговая сеть пока о возможной утечке данных не проинформировала в установленном порядке.

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«В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15:00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило», — приводит слова представителя Роскомнадзора РИА Новости.

О том, что данные покупателей магазина «Спортмастер» оказались в открытом доступе, на днях сообщил ряд СМИ, опубликовав фото со списками клиентов магазина и указанными номерами телефонов, адресами почты и датами рождения. В сеть, по некоторым данным, была слита персональная информация нескольких сотен тысяч клиентов.