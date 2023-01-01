Минск, 1 января, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с кончиной папы Римского на покое Бенедикта XVI выразил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 1 января БелТА.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Александр Лукашенко

В обращении, направленном папе Римскому Франциску белорусский лидер сообщил, что воспринял трагическую новость о смерти Бенедикта XVI с чувством глубокой печали.

По словам главы Белоруссии, Бенедикт XVI «положил свою жизнь на алтарь добра, мира, справедливости и любви». Лукашенко также отметил, что усопший глава Ватикана не принадлежал себе, напротив — он принадлежал «всем верующим, всему миру, делился светом и мудростью».

Александр Лукашенко «Примите мои искренние соболезнования, а также пожелания мужества и стойкости в связи с этой тяжёлой утратой».

Напомним, папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался 31 декабря 2022 г. на 96-м году жизни. Он умер в своей резиденции в Ватиканском монастыре. Похороны состоятся 5 января 2023 г. в соборе Святого Петра, а до этого времени, начиная с 2 января, в собореего будет выставлено его тело.

Как сообщало ИА REGNUM, когда Бенедикт XVI объявил о своей отставке в 2013 году, Лукашенко признался, что воспринял это решение с чувством сожаления и напомнил о состоявшейся в 2009 году встрече в Ватикане.