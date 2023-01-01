Сватово, ЛНР, 1 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Сватово Луганской Народной Республики из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 1 января сообщается в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований зафиксирован обстрел: в 12:40 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS было выпущено пять ракет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.

Раньше сообщалось, что при обстреле ВСУ Макеевки повреждено здание Дворца детского юношеского творчества, расположенного в центре города.