Тбилиси, 1 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В Грузии со 2 января запретят использовать полиэтиленовые пакеты. С этого дня вступают в силу положения закона, разработанного министерством по охране окружающей среды и сельского хозяйства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В документе говорится, что запрещается использовать пакеты и для взвешивания товаров и для их упаковки. За нарушение вводится система штрафов.

Вместо полиэтиленовых пакетов предписано использовать тару из биоразлагаемого материала. Способы, которыми в магазинах должны решать эту проблему, не устанавливаются.

Стоит отметить, что власти Грузии с 2018 года ограничивают использование полиэтиленовых пакетов. Сначала запретили производство пакетов толщиной более 15 микрон, а потом запретили их производить. В 2019 году было запрещено импортировать полиэтиленовые пакеты и продавать.