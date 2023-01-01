Берлин, 1 января, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Евро является привлекательной валютой. Такую уверенность высказали в Европейском центральном банке (ЕЦБ).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

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Глава банка Кристин Лагард подчеркнула, что евро работает для стран еврозоны «как щит». Она также выразила надежду на присоединение к еврозоне новых европейских стран.

«Хорватия усердно работала для того, чтобы стать 20-м членом еврозоны, и добилась этого. Это показывает, что евро является привлекательной валютой, которая приносит странам стабильность», — сказала Лагард в обращении в Twitter.

В интервью хорватской газете Jutarnji list глава ЕЦБ заявила о том, что существовала обеспокоенность тем, что отказ от национальных валют и переход на общую валюту может иметь серьёзные последствия в виде роста цен и уменьшения независимости.

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«Однако, оглядываясь назад — на 23 года существования евро, мы можем сказать, что это стоило того — евро принесло защиту и силу», — констатировала она.

Напомним, единая европейская валюта была введена в безналичное обращение 1 января 1999 года. Евро в оборот запустили Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция. В 2001 году в еврозону вошла Греция, позже — Словения, Кипр и Мальта, Словакия, Эстония, Латвия и Литва.

С 1 января 2023 года Хорватия официально стала членом зоны евро и начала использовать единую европейскую валюту вместо своей национальной валюты куна.