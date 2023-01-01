Сеул, 1 января, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Южной Кореи заявила, что любая попытка применения ядерного оружия со стороны КНДР приведёт «к падению режима». Заявление южнокорейских военных 1 января приводит агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Мы серьёзно предупреждаем, что, если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына», — говорится в сообщении военного ведомства Южной Кореи.

Также южнокорейские военные обвинили власти КНДР в «готовности даже начать войну», призвав Пхеньян немедленно остановить свою ядерную программу, возвратившись на путь денуклеаризации, который в Сеуле считают «единственным способом» для улучшения жизни народа Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости значительного увеличения количества ядерных боеголовок, имеющихся у КНДР.