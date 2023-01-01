Москва, 1 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Маски промышленного производства, легкий лимфодренажный массаж или массаж кусочками льда помогут освежить внешний вид после новогоднего застолья, об этом рассказала главный врач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Вытрезвление

По ее словам, в состав маски промышленного производства входят самые разные компоненты — гиалуроновая кислота, глицерин, различные виды ароматических и цветочных масел, экстракт алое вера, различные виды сывороток, муцин. Они обладают увлажняющим действием, нормализуют обмен веществ в коже, уменьшают отеки, нормализуют цвет. Это поможет убрать эффект интоксикации, полученный вследствие переедания и употребления алкоголя. Однако врач предупреждает, что использование масок из молочных продуктов нежелательно из-за их аллергенности, помимо этого, они могут содержать микробы и вызвать воспаление,

«Если избежать таких неприятных проявлений как отечность все же не удалось, можно улучшить внешний вид при помощи легкого лимфодренажного массажа, который поможет снять головную боль, расслабить мышцы, убрать отечность и значительно улучшить внешний вид. Массаж можно проводить и кусочками льда. Такая микроциркуляторная зарядка позволяет наладить доставку питательных веществ и кислорода в коже, справиться с отечностью и улучшить цвет лица», — добавила врач.

Во избежание неприятных симптомов, можно выпить любой сорбент, который поможет нейтрализовать негативное влияние алкоголя и тяжелой пищи. Также желательно ограничить употребление соков и газировки, заменив их обычной водой. А чтобы не проснуться с мешками под глазами, лучше не налегать на копченое, соленое, сладкое.

«Восстановиться на следующий день, помимо уже упомянутых сорбентов и ферментативных препаратов, помогут янтарная кислота и цинк», — заключила Ольга Жукова.