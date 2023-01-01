Лондон, 1 января, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Лидеру киевского террористического режима Владимиру Зеленскому стоит меньше просить денег у западных государств на продолжение конфликта и восстановление Украины, а больше говорить о мире. Такой совет Зеленскому дали читатели британского издания Daily Mail.

picture alliance / Consolidated / Chris Kleponis — CNP Владимир Зеленский

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«Идиот… Остановите [этот конфликт] сейчас же. Россия хочет мирных переговоров, почему вы тянете время? Может быть [причина в том], что это триллионы, да, триллионы долларов, которые вы крадете из военного сундука?» ― поинтересовался один из читателей.

В комментариях пользователи подвергли критике Зеленского, в новогодней речи заявившего о планах по захвату Крыма, отметив, что «этот парень опасен».

«Его купили, чтобы он играл отведённую ему роль. Украина — не демократическое государство, и её существование подходит к концу благодаря Зеленскому и тактике Запада», — отметил другой читатель.

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Ещё один участник беседы считает, что «этого идиота нужно убрать, чтобы Украина могла договориться о мире и вернуться к нормальной жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся на полуострове после госпереворота на Украине. Однако киевский режим до сих пор не признал итогов волеизъявления народа и не теряет надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию.

Киевские власти неоднократно заявляли о силовом методе «возврата» полуострова. Так, в декабре начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен вернуть назад все утраченные территории. При этом он подчеркнул, что Крым «будет возвращён комбинированным путём: и силой, и дипломатией».

По сообщению Federalist, упорство Владимира Зеленского в отношении потерянных Украиной Крыма и Донбасса может привести к катастрофическим последствиям: обещания «вернуть» эти территории никогда не будут выполнены.