В двух областях на Украине объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога
Киев, 1 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен в Днепропетровской и Харьковской областях на захваченной Киевом территории Украины. Это следует 1 января из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.
Elena Mayorova
Воздушная тревога
Также воздушная тревога объявлена на захваченных боевиками ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факт ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает большое количество ложных сообщений по этому поводу.