Киев, 1 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен в Днепропетровской и Харьковской областях на захваченной Киевом территории Украины. Это следует 1 января из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Elena Mayorova Воздушная тревога

Также воздушная тревога объявлена на захваченных боевиками ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факт ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает большое количество ложных сообщений по этому поводу.