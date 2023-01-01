Санкт-Петербург, 1 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали от применения фейерверков в Санкт-Петербурге за новогоднюю ночь, сообщает городское ГУ МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний Санкт-Петербург

Согласно полученной информации, в результате применения пиротехники пострадали восемь человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий.

В ГУ МЧС заявили, что на проспекте Кузнецова, 21 от попадания фейерверка обгорел балкон одной из квартир, на кровле дома 5 по улице Архитектора Данини произошло возгорание строительных материалов. Еще одна петарда попала на балкон одной из квартир дома на Понтонной улице.

В целом, по данным ведомства, новогодняя ночь в Санкт-Петербурге прошла относительно спокойно.

«За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Петербурга совершили 228 выездов. Всего в городе произошло 38 пожаров, при этом погиб один человек. Пожар произошел 31 декабря на Ленинском проспекте, где в двухкомнатной квартире частично обгорела кухня. Там было обнаружено тело погибшего», — сообщили в ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель польской Государственной пожарной службы Кароль Кежковский заявил, что в результате использования фейерверков в новогоднюю ночь в Польше произошло 700 пожаров, в результате которых погибли два человека.