Донецк, 1 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. В результате обстрела войсками преступного режима Киева Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) получило повреждения здание Дворца детского и юношеского творчества, которое расположено в центре города. Об этом 1 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 января 2023 года поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов [со стороны] ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) городов республики: населенный пункт Макеевка — <…> зафиксированы повреждения здания Дворца детского и юношеского творчества», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также обстрелами украинских нацистов в Макеевке были повреждены магазин «Черемшина» и частный жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до двух увеличилось число пострадавших в результате обстрела боевиками киевского режима города Ясиноватой в ДНР.