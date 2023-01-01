Якутск, 1 января, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Нарушенное теплоснабжение в пригороде Якутска будет восстановлено в течение суток. Нуждающимся гражданам будут выделены электрогенераторы, проводится сбор заявок на выдачу ГСМ. Об этом сообщили 1 января в пресс-службе регионального правительства.

Barnaul.org Ремонт теплосети

Напомним, в микрорайоне «Сатал» около 07:25 (01:25 мск) произошло аварийное отключение электроснабжения. Авария была устранена после 16:00. В городе развернут оперативный штаб для решения проблем с теплоснабжением жителей микрорайона.

К устранению последствий аварии привлечены аварийные службы АО «Теплоэнергия», «Водоканал», ГУП «ЖКХ» и также частные управляющие компании. Организованы пункт временного размещения граждан и охрана имущества.

«Будем работать, чтобы устранить аварийную ситуацию. Думаю, что с задачей в течение суток справимся», — заверил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

С микрорайоне проводится подомовой обход. Сформированные бригады ведут усиленные восстановительные работы в пострадавших домах рассказал председатель госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков.