Казань, 1 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Форвард казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Вадим Шипачев признан лучшим нападающим Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам декабря. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает пресс-служба лиги.

Кирилл Кухмарь\ТАСС Вадим Шипачев

В 10 матчах, прошедших в декабре, Вадим Шипачев отметил одной заброшенной шайбой и 11 результативными передачами. Всего на счету нападающего в текущем сезоне 32 (6+26) очка по системе гол+пас в 45 матчах.

После 45 сыгранных матчей «Ак Барс» с 22 победами и 51-м набранным очком занимает лишь седьмое место в турнирной таблице группы «Восток» КХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).