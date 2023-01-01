Ватикан, 1 января, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в первый день нового года, 1 января, когда католическая церковь отмечает праздник торжества Пресвятой Богородицы, воззвал к установлению мира. Об этом глава католической церкви заявил в ходе службы в соборе Святого Петра.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«В начале этого года мы нуждаемся в надежде. Помолимся Богоматери за детей, которые страдают, за многих братьев и сестер, которые страдают от войн в разных частях мира, кто живет в эти минуты в холоде и темноте, в беде и страхе перед насилием и безразличием. Взываем к миру в наших молитвах к Деве Марии, женщине, даровавшей князя мира», — сказал папа Римский.

В своём обращении папа Римский сказал, что из всех уголков мира «слышан крик о мире: нет войне, нет вооружению».

Понтифик также призвал верующих молиться за душу Бенедикта XVI.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев глубоко скорбит в связи с кончиной почётного папы Римского на покое Бенедикта XVI.