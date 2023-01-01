Тель-Авив, Израиль, 1 января, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Восемь палестинцев задержаны израильскими силовиками на Западном берегу. Их подозревают в терроризме. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Терроризм

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Уточняется, что они были задержаны вечером 31 декабря в городах Хеврон, Калькилия и Бейт-Уммар.

«Армия обороны Израиля, пограничная полиция и общая служба безопасности задержали восьмерых палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности, на Западном берегу», ― пишет издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что одним из приоритетов для нового правительства Израиля станет развитие еврейских поселений на Западном берегу и Голанских высотах. Он подчеркнул, что главным направлением возглавляемого им национального правительства будет то, что оно считает, что народ Израиля имеет «исключительное и неоспоримое право на все территории» страны.