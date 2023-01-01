Астана, 1 января, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев глубоко скорбит в связи с кончиной почётного папы Римского на покое Бенедикта XVI. Об этом 1 января сообщает пресс-служба главы республики.

picture alliance / Stefano Spazi Бенедикт XVI

Он выразил соболезнования папе Римскому Франциску от себя и от жителей Казахстана. Президент страны заявил, что бывший лидер католиков постоянно работал на продвижение идей мира и гуманизма.

«Яркий образ Его Святейшества Бенедикта XVI, внесшего огромный вклад в дело защиты и сохранения ценностей человечества, навсегда останется в памяти всей мировой общественности», — говорится в обращении Токаева.

Напомним, прощание с телом Бенедикта XVI начнётся с 2 января и продлится до 5 января.