Москва, 1 января, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Российские военные в рамках спецоперации за последние сутки уничтожили несколько самоходных артиллерийских установок польского производства Krab, которые использовали вооружённые формирования киевского режима. Об этом 1 января сообщили в Министерстве обороны России.

Markus Rauchenberger/Us Army Самоходная гаубица Krab

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«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Иванополье и Звановка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что из них киевские боевики вели обстрел жилых кварталов на территории ДНР.

Также, в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожены две гаубицы Д-20 военных киевского режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря Вооружённые сил РФ уничтожили в Донецкой Народной Республики четыре американские гаубицы М777 калибра 155 мм боевиков киевского режима. Объекты уничтожены в районах населённых пунктов Северск, Ступочки и Фёдоровка.