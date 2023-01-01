Москва, 1 января, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 1 января пресс-служба Минобороны России.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

«Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ракетчики и артиллеристы за последние сутки в ходе спецоперации по денацификации Украины поразили военные объекты и подразделения противника в 102 районах.