Баку, 1 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В Баку, возле стадиона «Шафа, находящегося в Низаминском районе, 1 января столкнулись два легковых автомобиля Toyota Prius и Mercedes, из-за чего погибли четыре человека. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным журналистов, три человека скончались на месте происшествия. Двух человек увезли на каретах скорой помощи, из которых один скончался.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что Mercedes, нарушая правила при маневрировании, въехал в препятствие и его выбросило на середину дороги. В него въехал двигавшихся сзади автомобиль.

Личности погибших устанавливают. Проводится следствие.