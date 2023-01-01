Москва, 1 января, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Пять ротных тактических групп боевиков преступного режима Киева поразила на краснолиманском направлении российская артиллерия. Об этом 1 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«На краснолиманском направлении в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого было убито и ранено свыше 150 украинских боевиков, а также бронетранспортер и два пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили свыше 40 боевиков киевского террористического режима на купянском направлении