Лондон, 1 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Интерес Запада к конфликтам в развивающихся странах, как правило, ограничен из-за внимания к ситуации на Украине, сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Автор статьи отмечает, что в Мьянме, Йемене, Мали, Никарагуа, Демократической Республике Конго, Сомали и Афганистане, если назвать несколько кризисных зон, вопиющие злоупотребления и непреодолимые страдания привлекли относительно скудное и небрежное международное внимание.

«Главной причиной зашоренных перспектив на 2022 год, конечно же, является Украина. Это не значит, что раздираемые войной Тыграй или Гватемала, медленно задыхающиеся от коррупции, в противном случае попали бы в заголовки мировых новостей. Жестокая правда: интерес Запада к конфликтам в развивающихся странах, как правило, ограничен», — говорится в статье.

В статье, в частности, сообщатся, что другие международные кризисы, текущие или назревающие, потребуют повышенного внимания и ресурсов в 2023 году. В частности, труднее игнорировать три поля геополитической битвы: властное поведение Китая в Восточной Азии, ближневосточную трясину и напряженность в отношениях между США и Европой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Колумбии и боевики «Армии национального освобождения» (ELN), повстанческими «Революционными вооружёнными силами Колумбии» (РВСК/FARC) и другими поставцами договорились о двустороннем прекращении огня.