ВС РФ уничтожили более 50 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать на южнодонецком направлении
Москва, 1 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать. Об этом 1 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщает официальный представитель Минобороны.
Как сообщало ИА REGNUM, ВС РФ за минувшие сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей на донецком направлении.
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