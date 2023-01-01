Москва, 1 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать. Об этом 1 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«В районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщает официальный представитель Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС РФ за минувшие сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей на донецком направлении.

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