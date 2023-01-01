Москва, 1 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские военные уничтожили 15 беспилотников ВСУ. Атаки дронов были отражены в ДНР, ЛНР, Запорожской, Белгородской, Николаевской, Харьковской областях и в Крыму. Об этом 1 января сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зеленый Гай, Славное Донецкой народной республики, Площанка Луганской народной республики, Цаповка Белгородской области, Очеретоватое Запорожской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ЛНР были перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Они были уничтожены в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка.