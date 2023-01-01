Москва, 1 января, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Российские военные в рамках спецоперации за последние сутки уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Об этом 1 января сообщили в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 России

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Уточняется, что объект был ликвидирован в районе населённого пункта Мирное Запорожской области.

«В районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 производства США», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря два крупных склада с оружием и боеприпасами ВСУ было уничтожено в районе села Богатырь (ДНР) и в районе села Каменское Запорожской области. На складах киевские боевики хранили ракетно-артиллерийские вооружения и боеприпасы.