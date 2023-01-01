Донецк, 1 января, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России сообщило о сбитом украинском вертолете в ДНР. Об этом 1 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Roberta F Винт вертолета

Отмечается, что речь идет о вертолете Ми-8 воздушных сил Украины. По его словам, техника была сбита в районе населенного пункта Полтавка.

Игорь Конашенков в ходе брифинга также сообщил об уничтожении более 110 украинских военнослужащих и пяти бронированных боевых машин за последние сутки на донецком направлении.