Москва, 1 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Российские ракетчики и артиллеристы за последние сутки в ходе спецоперации по денацификации Украины поразили военные объекты и подразделения противника в 102 районах. Об этом 1 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что были уничтожены вспомогательные объекты сил ВСУ, в том числе мобильный радиолокатор для отслеживания воздушных целей.