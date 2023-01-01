Москва, 1 января, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили свыше 40 боевиков киевского террористического режима на купянском направлении. Об этом 1 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 40 украинских боевиков, а также две боевые бронированные машины и пикап ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки военнослужащие Донецкой Народной Республики и ВС РФ уничтожили более 30 киевских националистов, а также семь единиц техники, в том числе три танка и самоходную артиллерийскую установку.