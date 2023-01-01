Москва, 1 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Удар высокоточным оружием большой дальности был нанесён российскими военными в ходе спецоперации по военным заводам Украины, сообщил 1 января журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Удар был нанесён накануне, 31 декабря, по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса. Эти объекты были задействованы Киевом для изготовления ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России.

Кроме того, были поражены стоянки хранения и места запуска украинских ударных беспилотников. Представитель Минобороны РФ уточнил, что удар был нанесён «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования».

«Цель удара достигнута, — сказал Конашенков. — Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 декабря, украинские власти объявили во всех регионах воздушную тревогу. В ряде областей Украины наблюдались проблемы с энергоснабжением. В Киевской области и Киеве заявляли о взрывах.

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