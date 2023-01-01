Москва, 1 января, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей на донецком направлении. Об этом 1 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Российские войска продолжают наступательные действия, — сообщает официальный представитель ведомства. — В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей».

Как передавало ИА REGNUM, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что до двух увеличилось число пострадавших в результате обстрела боевиками киевского режима города Ясиноватой ДНР.