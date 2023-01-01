Вашингтон, 1 января, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Американская певица Анита Мари Поинтер скончалась 1 января в возрасте 74 лет. Об этом 1 января сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на агента исполнительницы.

Nationaal Archief Анита Мари Поинтер

«Несмотря на то, что мы глубоко опечалены утратой Аниты, нас утешает осознание того, что теперь она вместе со своей дочерью Джадой и сестрами Джун и Бонни и обрела покой <…>», — цитирует издание заявление семьи Поинтер.

Дуэт The Pointer Sisters сестер Бонни и Джун Поинтер был создан в 1969 году. Позднее к группе присоединились сестры Анита и Рут.

Ранее сообщалось, что лидер андеграундного реп-проекта Андрей Грецков (Райкконен) скончался в воскресенье в Санкт-Петербурге.