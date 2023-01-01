Киев, 1 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перестали пускать на территорию двух храмов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

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Уточняется, что с 1 января доступ им закрыт к Успенскому собору (главный храм Киево-Печерской лавры) и Трапезной церкви.

«На сегодняшний день у нас нет доступа к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра, а есть доступ к той территории, которая была наша (Нижняя лавра ― ред.). Они все наши, эти территории, но нас туда не пускают», ― заявил в беседе с изданием митрополит Павел.

Митрополит уверен, что договор аренды Успенского и Трапезного соборов ещё не разорван, так как официально об этом УПЦ никто не сообщал.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минкульте Украины отказались продлевать аренду двух храмов на территории Киево-Печерской лавры для Украинской православной церкви. Уведомление об этом было направлено наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу.

Ранее митрополит Павел заявил, что с 1 января 2023 года священнослужителей могут не впустить в два крупнейших храма Киево-Печерской лавры — Успенский и Трапезный. Для разрешения этой проблемы священнослужитель УПЦ планировал встретиться 26 декабря с директором музея Киево-Печерской лавры.