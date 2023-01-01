Киев, 1 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Оборудование одного из предприятий энергетической компании киевского режима ДТЭК было повреждено. Об этом 1 января сообщает пресс-служба компании в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Пострадал один из энергетических объектов «ДТЭК Энерго». Оборудование предприятия получило повреждения», — говорится в сообщении.

В то же время не уточняется, какое именно из предприятий ДТЭК было повреждено. При этом ранее на всей захваченной киевским режимом территории Украины объявлялся режим воздушной тревоги.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факт ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.