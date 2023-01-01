Вашингтон, 1 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Жители города Остин, штат Техас, признались, что разочарованы деятельностью главы Белого дома Джо Байден на посту президента США и его администрации в 2022 году. Как заявил один из опрошенных телеканалом Fox News, он думал, что будет плохо, но не ожидал, что настолько.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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У некоторых граждан сложилось впечатление, что Байден ничего не делает для того, чтобы решать проблемы напрямую.

«Я не думаю, что ему удалось принять какие-либо серьёзные решения, которые бы продвинули нашу страну вперёд, например в том, что касается экономики», ― отметил респондент.

Большинство опрошенных поставили бы американскому лидеру за его работу в 2022 году двойку или даже двойку с минусом.

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При этом нашлись и те, кто оценил важность работы Байдена с темой студенческих долгов, а также факт объединения союзников для поддержки Украины.

«Он весьма активный президент, мне кажется, что по большей части он сделал всё, о чём говорил, а это очень здорово», ― подчеркнул один из участников опроса.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам телеканала CNN, проведёнными в ноябре на выходе с избирательных участков после выборов в Конгресс США, деятельность президента США демократа Джо Байдена и его политика вызывают недовольство у большинства граждан страны. Так, семь из десяти респондентов заявили, что они менее чем удовлетворены тем, как обстоят дела в стране, причём около трети отметили, что они не просто недовольны, но и разгневаны состоянием нации.