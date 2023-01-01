Анкара, 1 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Греция отвечает новыми провокационными заявлениями на попытки Турции «протянуть ей руку мира», заявил 1 января турецкий министр обороны Хулуси Акар, передаёт TRT Haber.

EPA/DIMITRIS ALEXOUDIS/ТАСС Греция построила стену вдоль реки Эврос на границе с Турцией

Комментируя очередное заявление Афин о намерении расширить свои территориальные воды вокруг Крита до 12 миль (в два раза), Акар сказал, что Анкара «протягивает руку мира», но Греция «настаивает на продолжении своих провокационных действий и высказываний, которые лишь всё больше усиливают напряжённость».

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Напомним, в Эгейском море территориальные воды Греции распространяются на шесть морских миль, однако власти республики грозятся расширить свои владения до 12 морских миль, ссылаясь на международные стандарты.

Турция со своей стороны заявляет, что в этом случае потеряет доступ к своим международным водам. Власти Турции уже заявили, что сочтут поводом к войне, если Греция выполнит своё намерение по расширению.