Астана, 1 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о развитии агломераций. Об этом 1 января сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Также сообщается, что президент в тот же день подписал закон с изменениями и дополнениями законодательных актов, касающихся развития агломераций. Законы расширяют полномочия областных властей и руководства городов республиканского значения в градостроительном планировании, планировании транспортной инфраструктуры, а также архитектурной и строительной деятельности.

Центрами агломераций смогут стать города с населением свыше 500 тыс. человек. В агломерации можно включать пригородные зоны, у которых есть между собой постоянные трудовые и производственные связи.

Стоит отметить, что в Казахстане пока сформировано пять агломераций, в трёх из которых (Алма-Атинская, Астанинская и Карагандинско — Темиртауская агломерации) население более 1 млн человек.