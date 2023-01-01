Москва, 1 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В России отмечается существенный рост числа граждан РФ, которые стали невыездными. За пределы России им ограничен выезд в связи с долгами. Эту меру ограничения ввели в 2008 году, и с тех пор показатель числа невыездных ежегодно растет. Так, в 2022 году он составил около 8 млн человек, сообщили в службе судебных приставов.

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«В настоящее время постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации действуют в рамках 8 млн исполнительных производств», — говорится в сообщении ФССП.

В 2021 году этот показатель составлял 4,6 млн исполнительных производств.

Больше всего лиц, ограниченных в праве на выезд из РФ, задолжали значительные суммы по выплате алиментов, по погашению кредитов, по оплате жилищно-коммунальных услуг.