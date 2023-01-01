Москва, 1 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Сотрудники МВД России обеспечили общественный порядок в новогоднюю ночь, сообщает 1 января официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС Новогодняя Москва

«Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. В праздничных мероприятиях приняли участие свыше 1,6 миллиона человек», — говорится в сообщении.

По данным МВД России, в результате принятых мер нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не зафиксировано.

Ирина Волк отметила, что полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, более 12 тысяч сотрудников Росгвардии во взаимодействии с представителями правоохранительного блока других ведомств приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь на всей территории Российской Федерации.