Варшава, 1 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В результате использования фейерверков в новогоднюю ночь в Польше произошло 700 пожаров, в результате которых погибли два человека. Об этом 1 января рассказал журналистам официальный представитель польской Государственной пожарной службы Кароль Кежковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Варшава

«В новогоднюю ночь зафиксировано около 700 пожаров, вызванных фейерверками», — заявил он, уточнив, что в большинстве случае происходило возгорание мусорных будок, живых изгородей и автомобилей.

Помимо этого, Кежковский указал, что в результате этих пожаров два человека погибли и ещё 700 пострадали, а также получили повреждения 12 автомобилей.

При этом официальный представитель пожарной службы Польши добавил, что в новогоднюю ночь было зафиксировано свыше 1200 вызовов сотрудников противопожарной службы, из которых 149 оказались ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин рассказал, что члены экипажа МКС вместе встретили Новый 2023 год с самодельным тортом и салатом оливье.