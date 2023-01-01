Бейрут, 1 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. В Ливане получили повреждения два самолета гражданских авилиний. В них попали пули при стрельбе в новогоднюю ночь, сообщает ливанский телеканал «Аль-Джадид».

Airbus.com Airbus A321

Оба самолета Airbus A321 принадлежат компании МЕА. Во время инцидента они находились в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте. Повреждения авиалайнеры получили в результате попадания шальных пуль при стрельбе в воздух во время празднования Нового года. Аэропорт находится в непосредственной близости от жилых кварталов, и такие инциденты случаются нередко.

При стрельбе случались и несчастные случаи с гражданами, в том числе гибель и ранения людей при стрельбе из автоматического оружия, от которой не раз предостерегали местные власти.