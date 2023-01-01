Одинцово, Московская область, 1 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Международные отношения на сегодняшний день достигли опаснейшей черты. Существует угроза полномасштабной войны. Об этом 1 января в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово Московской области заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Foto.patriarchia.ru Патриарх Кирилл

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Он отметил, что верующие молятся за то, чтобы «Господь предотвратил всякое губительное развитие международных отношений», чтобы не было войны и чтобы возобладал здравый смысл.

Патриарх отметил значительные изменения, которые произошли в мире за последнее десятилетие.

«Мы сегодня находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами, это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны, ― цитирует РИА Новости предстоятеля Русской православной церкви. ― Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс».

При этом, подчеркнул патриарх Кирилл, имеющийся на сегодняшний день «оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию человечества».

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Он подчеркнул, что человечество никогда не обладало «такими страшными средствами уничтожения», как сейчас.

По его словам, человеческое счастье не может обеспечить ни одна придуманная человеком философия, а если люди жить перестанут по закону Божьему, «тогда и наступит погибель, потому что такое общество и такая личность нежизнеспособны».

«Мир спасает каждый из нас своей верой, благочестием, любовью ― это те ценности, которые не исчезают, но усиливаются, когда другие люди приобщаются этим ценностям», ― заключил предстоятель РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что угроза ядерной войны нарастает, при этом Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой. По словам главы государства, Москва рассматривает данные виды вооружений именно в качестве средства защиты.