Москва, 1 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Члены экипажа МКС вместе встретили Новый 2023 год с самодельным тортом и салатом оливье, рассказал корреспонденту ТАСС космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Цитата из видео «Как встречают Новый год на МКС?» Новый год на МКС

По его словам, вместе с коллегами — Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной — они приготовили салат оливье, где вместо горошка пришлось положить кукурузу, а также торт из «интернационального» набора продуктов.

Сообщается также, что праздники космонавты отметили вместе с астронавтами NASA.

«Посмотрели фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», астронавты тоже посмеялись. Много общались, делились традициями русского Нового года», — рассказал Дмитрий Петелин.

Напомним, ранее космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта МКС поздравили граждан с наступающим Новым годом.

«Скорее собирайтесь за новогодним столом, делитесь праздничным настроением с близкими, загадывайте желания и верьте в чудеса», — пожелали члены экипажа МКС.