Астана, 1 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В Казахстане с 1 января на 12,6% повышается размер месячного расчетного показателя (МРП), от которого считают размеры социальных выплат и минимальной заработной платы. Советующий закон был опубликован на сайте президента республики.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Тенге

Согласно документу, в 2023 году МРП вырос с 3063 тенге (около 470 рублей) до 3450 тенге (около 530 рублей).

В соответствии с действующими в республике нормативами, минимальная зарплата установлена на уровне 70 тыс. тенге (около 10,6 тыс. рублей), а минимальная пенсия — 53 076 тенге (около 8,1 тыс. рублей). Прожиточный минимум на 2023 год установлен в размере 40 567 тенге (около 6,2 тыс. рублей).

Пособие по рождению первого, второго и третьего ребёнка установлено в размере 131 100 тенге (около 20 тыс. рублей), а за четвёртого и более ребенка — 217 350 тенге (около 33,2 тыс. рублей).

Стоит отметить, что МРП в Казахстане действует с 1996 года. Изначально его повышали ежеквартально, теперь — раз в год.