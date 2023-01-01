Ясиноватая, ДНР, 1 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. До двух увеличилось число пострадавших в результате обстрела боевиками киевского режима города Ясиноватой Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 января сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

«В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой погиб один человек, ещё два мирных жителя ранены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики киевского террористического режима несколько раз обстреляли Донецк, Гольмовский, Горловку, Макеевку и Ясиноватую.