Донецк, 1 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки военнослужащие Донецкой Народной Республики и ВС РФ уничтожили более 30 киевских националистов, а также семь единиц техники, в том числе три танка и самоходную артиллерийскую установку.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 «Гвоздика»), три танка (два Т-72Б и Т-64БВ) и четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

Напомним, 31 декабря врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что российские военные успешно отбивают попытки киевских националистов прорваться на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике.