Донецк, 1 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Боевики киевского террористического режима несколько раз обстреляли Донецк, Гольмовский, Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Об этом 1 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 10:50 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено семь снарядов натовского калибра 155 мм.

Также указывается, что в 10:51 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Макеевке, в 10:59 — шесть снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка, в 11:13 и 11:20 — четыре и три снаряда калибра 155 мм по Макеевке соответственно, в 11:23 — пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 12:30 — шесть снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой, и в 12:45 — семь снарядов калибра 152 мм по Макеевке и семь снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Кроме того, отмечается, что в 12:50 бандеровцы выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Петровском и Кировскому районам Донецка, в 12:55 — четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 12:57 — четыре снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой, в 13:00 — восемь снарядов калибра 155 мм по Горловке и десять снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой, в 13:10 — четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке, в 13:13 — четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 13:15 — шесть снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой и в 13:20 — пять снарядов калибра 155 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела боевиками киевского террористического режима Ворошиловского района Донецка получили повреждения здания техникума и колледжа, а также три жилых дома.